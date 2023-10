Henrique Camargo estreia nas telonas ao lado de Xuxa Meneghel

Henrique Camargo, que acaba de comemorar seu 18º aniversário, participou recentemente da coletiva de imprensa do aguardado longa-metragem "Uma Fada Veio Me Visitar". O filme é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo escrito por Thalita Rebouças. A autora também contribuiu com o roteiro, em colaboração com Patrícia Andrade.

Dirigido por Vivianne Jundi e produzido pela Bronze Filmes, com coprodução da Paramount Pictures e da Rubi Produtora, além da distribuição pela Imagem Filmes, "Uma Fada Veio Me Falar" tem sua estreia nacional agendada para o dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças.

Este filme marca a volta de Xuxa aos cinemas, após um intervalo de 14 anos desde seu último trabalho nas telonas. Desta vez, ela contracena com atores estreantes, incluindo Henrique Camargo, que interpreta o personagem Léo. A trama é repleta de encanto e beleza, mergulhando os espectadores no fascinante mundo das fadas.

Na história, a personagem de Xuxa, Fada Tatu, permanece adorada por mais de três décadas como punida por suas travessuras passadas. No entanto, para Luna, uma adolescente incansável e rebelde, Fada Tatu se revela a candidata ideal para uma missão extraordinária.

Durante a coletiva de imprensa, Henrique Camargo teve a oportunidade de compartilhar o palco com ninguém menos que Xuxa Meneghel, além de outros membros do elenco, como Tontom Périssé, Dani Calabresa, Lívia Inhudes, Zezeh Barbosa, a diretora Vivianne Jundi, além das autoras Thalita Rebouças e Patrícia Chamon, que forneceram insights detalhados sobre a longa.

Henrique Camargo apresentou comentou sua experiência no filme. "Minha situação era semelhante a do Tontom. Eu preciso manter a calma e a excitação sob controle. Foi incrível trabalhar com a Xuxa, uma profissional incrível. Sou grande fã dela! Esta é a nossa segunda colaboração, depois de 'Dancing Brasil Jr.'. E tenho certeza de que o filme ficou incrível", disse o ator.