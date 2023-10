Amiga reage contra Mariana Rios, após atriz assumir namoro com seu ex

Recentemente, Mariana Rios usou as redes sociais para assumir seu relacionamento com Juca Diniz, de 27 anos. O rapaz é neto e herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercados Carrefour. Mas, o relacionamento virou assunto nas redes sociais, nesta segunda-feira (9), por conta de uma polêmica.

Acontece que alguns internautas perceberam que Juca Diniz é ex-namorado de uma amiga da atriz. Segundo a página Segue a Cami, no Instagram, a amiga em questão seria a influenciadora Isabella Settanni, com quem ele mantinha um relacionamento até pouquíssimos meses atrás.

Após Mariana Rios assumir o romance publicamente, a então amiga acabou dando unfollow na atriz nas redes sociais. A artista, no entanto, continua seguindo a moça. Vale destacar que ambas interagiam nas redes sociais, curtindo os posts uma da outra. Xiiii!

Críticas

Na web, seguidores logo reagiram à torta de climão entre as duas. "Mulheres deixando de ser amigas por causa de macho. E o macho, de boa na lagoa pegando a amiga da ex", comentou uma seguidora. Mas, também teve quem não achasse nada demais no fato de Mariana namorar o ex de uma amiga. "É ex, segue o baile. O povo se apega muito aos detalhes", disse outra.

Antes de assumir publicamente o namoro com Juca Diniz, a atriz foi vista aos beijos com o rapaz, durante o show de Zezé Di Camargo, em São Paulo. Na ocasião, os dois foram clicados no maior love em um camarote da casa de shows.

Ao expor o relacionamento pela primeira vez, Mariana Rios compartilhou um carrossel de fotos do casal com a seguinte legenda:

"Às vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar.

Passa o tempo…

Passam pessoas…

Passa a vida!

E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem…

Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende.

A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar.

O que o coração sente, os olhos não mentem".

