Amigo de Alicia X detona Nadja Pessoa e expõe estratégia "dissimulada"

Desde que conquistou uma vaga no confinamento de "A Fazenda 15", após passar pelo disputado "Paiol", Alicia X tem colecionado conflitos com Nadja Pessoa, a outra participante escolhida pelo público para garantir uma vaga na sede. Em uma dessas discussões, Alicia chamou Nadja de "filha da p*ta" e a influenciadora acabou levando o xingamento para o coração. Nadja correu para chorar no quarto, dizendo que Alicia atacou sua mãe covardemente ao xingá-la de tal forma.

Pois bem! Na noite deste domingo (8), as duas voltaram a ter um embate e, desta vez, foi Nadja quem partiu pra cima da cantora. "Você é uma cobra venenosa", disparou Nadja, que também afirmou que Alicia quer prejudicá-la no programa. "Dissimulada, falsa, traidora", falou Nadja. "Você se faz de vítima", rebateu Alicia.

Amigo de Alicia, Elnatan Dolce, que cuida das redes sociais da peoa, comentou em conversa exclusiva com a Coluna Mariana Morais, sobre a estratégia de Nadja de usar as brigas com a cantora para se promover no jogo. "Eu acho que ela forçou uma barra. Ela está ali, desde o começo do programa, forçando uma situação para vestir essa carapuça de vítima. Inclusive, com a própria Alicia, no momento em que elas estavam mais próximas, teve uma discussão em que a Nadja tentou inverter a situação, mas a Alicia não deu lado pra isso. Mas agora ela conseguiu o que ela queria, conseguiu pegar um enredo que ela estava esperando e que a Nadja já é acostumada a fazer em outros realities também", disse o rapaz.

Dissimulada?

Além disso, Elnatan ainda apontou um "choro falso" da ex-mulher do cantor D'Black. "Inclusive, se você pegar a cena dela no quarto chorando, depois da discussão, não dá pra ver uma lágrima. Um choro totalmente forçado, batendo na mesma tecla e insistindo numa situação que todo mundo sabe que não foi uma ofensa direcionada à mãe dela, e sim uma palavra que saiu na hora da raiva", afirmou.

Contudo, quanto ao temperamento de Alicia, ele garante que a cantora nunca foi de levar desaforo pra casa e ficar quieta. "A Alicia não vai ficar calada. Ela não vai deixar a Nadja crescer pra cima dela e não fazer nada. Se a Nadja tocar no assunto novamente, ela vai voltar a falar. Vai voltar a usar os argumentos dela, como foi durante a votação. E eu tenho certeza que esse embate ainda não está totalmente resolvido não. Acredito que ainda tem muita coisa pra rolar ainda", declarou.

Por fim, ele explica que Alicia não costuma sair por aí arrumando confusão a troco de nada, mas que a irmã de MC Daniel tem um perfil reativo. "A Nadja gosta de crescer pra cima das pessoas e a Alicia não vai deixar ela entrar na mente dela, isso vocês podem ter certeza. Entrar na mente dela vai ser difícil. A Alicia é uma pessoa reativa. Não é aquela pessoa que vai procurar briga. Mas, se mexer com ela, ela vai crescer pra cima da pessoa. E foi exatamente o que a gente viu", completou.

A Alicia macetou a Nadja aqui #AFazenda pic.twitter.com/LHnIUfI1Oq — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 9, 2023