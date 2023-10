Ana Castela ficou aos pratos, durante uma viagem de avião, por conta de uma forte turbulência que a sertaneja enfrentou no trajeto. A cantora apareceu nas redes sociais, na noite deste domingo (9), com a maquiagem toda borrada de tanto chorar. Ana então resolveu compartilhar com os fãs e seguidores sobre o momento traumático que passou.

"Olha a minha situação, gente", começou ela, mostrando seu rosto inchado e a maquiagem toda borrada por causa do choro. "Eu nunca mostrei isso pra vocês, mas hoje o avião balançou muito. Ainda bem que os pilotos são top e Jesus também. O tempo estava muito feio e eu fiquei com muito medo, gente. Eu só sabia horar dentro daquele avião", disse a cantora.

Na sequência, Ana aproveitou seu pronunciamento para tranquilizar os fãs de que tudo não passou apenas de um grande susto. "Mas agora estou aqui embaixo, com a minha irmã e o meu pai", comemorou a Boiadeira, enquanto mostrava a irmã caçula no vídeo.

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram às imagens da sertaneja, que estava visivelmente abalada. "Nossa, que situação. Eu também fico apavorada com turbulência, mas sei que é normal e não significa perigo", comentou uma seguidora.

"Tadinha... Nossa, se ela cai de um avião, eu morro junto", avisou uma fã de Ana Castela. Mas também teve quem lembrasse que turbulência não provoca quedas de aeronaves. "Já sabemos que turbulência não faz avião cair, porém, o medo é triste", comentou um usuário do Instagram.

Ana Castela fica aos prantos ao passar por forte turbulência em avião pic.twitter.com/T5NmcUR9GU — Mariana Morais (@moraismarianam) October 9, 2023

Ana Castela solteira

Recentemente, Ana Castela e o cantor Gustavo Mioto revelaram ao público que os acompanha que o relacionamento dos dois chegou ao fim. Ele assumiram o namoro em junho deste ano, após alguns meses de rumores de que estavam juntos. O término foi anunciado no fim do mês de setembro.