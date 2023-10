Nesta segunda-feira (9), MC Daniel pegou os fãs de surpresa, ao anunciar que passou por uma internação recentemente, por conta de problemas na garganta. O cantor, que ainda está em fase de recuperação, falou sobre os sintomas que o levaram ao hospital.

"Eu estava muito triste esta semana. Vocês viram como eu estava com a minha garganta. Tive uma amigdalite muito forte. Ainda está doendo muito, mas estou tomando remédio", contou ele, que ficou muito preocupado com sua voz. "O fod4 é a pressão, tá ligado? Já pensou se acontece alguma parada com a minha voz? O tanto de gente que trabalha comigo e que iria ser prejudicada?", disse.

Daniel precisou tomar algumas injeções para aliviar suas fortes dores. "Tomei injeção na terça e melhorou. E tô tomando remédio desde sábado. Na quinta, tomei injeção de novo e fiquei internado. E aí não mudou de novo", explicou ele.

Além disso, o funkeiro ainda teve que lidar com outro problema de saúde. "Chegou na sexta, estava com uma dor no peito muito forte, de ar. Fora a garganta doendo. Agora que fui ficar bom, mas fiquei estressado, triste, desmotivado", assumiu ele.

Na sequência, MC Daniel destacou que estava compartilhando seus problemas de saúde na internet para que os fãs vissem que não é sempre que está tudo bem. "Só tô passando essa visão aqui pra vocês entenderem que a gente passa por várias paradas também".

MC Daniel abre o coração e revela internação inesperada pic.twitter.com/RMqdCzgSay — Mariana Morais (@moraismarianam) October 9, 2023

MC Daniel x Mel Maia

Recentemente, MC Daniel e Mel Maia aunciaram o fim do namoro. Contudo, pouco tempo após de oficializarem o término, o funkeiro deu unfollow na ex-namorada, após ela ser fotografada em uma praia do Rio de Janeiro com uma camiseta escrito "meu ex é o meu maior fã". Nesta semana, foi a vez de Mel Maia deixar de seguir o ex-companheiro no Instagram.