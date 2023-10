Diretor da Globo é denunciado e exposto por figurante após ameaças

Uma mulher, ex-figurante da TV Globo, abriu um boletim de ocorrência contra um dos diretores da emissora. No documento, ela relata ter sido ameaçada por Oscar Francisco, após ter exposto para a família dele que os dois mantinham um caso extraconjugal.

De acordo com as informações que constam no boletim de ocorrência, ao qual a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, teve acesso, a moça narra que tudo começou com “ele abusando de mim, forçando uma aproximação”. A figurante disse, ainda, ter sido prejudicada por alguém dentro da emissora, que ela supõe que seja o diretor, pelo fato de ela ter recusado ter relações com ele.

A partir daí, a mulher, que teve sua identidade preservada, afirma que acabou cedendo às investidas e começou a se envolver com o diretor. “Deixei ir longe demais e nos envolvemos. Sempre falávamos no telefone, ele me procurava na minha casa, saíamos pra motel, beber e me dava caronas. Até que eu descobri que ele também estava saindo com outras figurantes e estava fazendo o mesmo que fazia comigo no início”, diz ela em um trecho do boletim de ocorrência.

O caso extraconjugal foi exposto pela moça para a sogra do diretor pois, segundo ela, ele não iria mudar tal comportamento com as figurantes. E foi justamente a partir daí que as ameaças tiveram início. “Ela me ofendeu muito no telefone e eu xinguei a filha dela e ela, assim como elas também. Oscar me ameaçou pelo WhatsApp, dizendo que iria à delegacia com advogados e por ele ser diretor da Globo, eu iria sair prejudicada”, declarou.

A figurante também relatou que ambos tentaram manter uma amizade, que acabou não dando certo. “Além disso, até tentamos ter uma amizade, mas ele mandava vários áudios, me ligava, eu também ligava e a coisa não parava. Ele não teve a coragem de contar sobre nosso caso e eu resolvi falar, mas agora ele me ameaça e até me fez perder trabalhos na Globo porque no início eu não queria nada com ele. Ele nega que tenha sido ele, mas eu nunca consegui uma resposta da emissora porque me bloquearam”, contou.

Em outro trecho de seu relato, a moça expôs que chegou a ir para no hospital por conta do estresse vivido na relação com o diretor da Globo e das recentes ameaças. “Agora tenho ido parar no hospital passando mal por conta das maldades desse homem que me acusa, me ameaça e ainda diz que eu sou errada. Ele disse que eu quero estragar a família dele e isso é mentira, só desmascarei ele”, falou.