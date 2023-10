Renan Bolsonaro tem mensagens comprometedoras com ex-assessor expostas

Neste fim de semana, Renan Bolsonaro foi confrontado quanto à sua homossexualidade e abriu o jogo sobre o suposto namoro com seu ex-assessor, Diego Pupe. O filho caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro negou para o jornalista Leo Dias que tenha se envolvido amorosamente com o rapaz, e ainda afirmou que tal exposição teria sido motivada por uma suposta aliança dele com a esquerda.

Pois bem! Nesta segunda-feira (9), os prints das conversas entre Renan e Diego foram divulgados pela jornalista Fábia Oliveira. Nas imagens, é possível ver uma troca de mensagens pra lá de carinhosa entre os dois. “Vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é! Então não vai responder?”, disse o 04 para Pupe, depois de ter pedido ao rapaz para dar uma “rapidinha” antes da mãe dele acordar.

O jovem, que se declara homossexual, ainda negou que tivesse adulterado os prints. “Eu não preciso fazer manipulação. Tudo o que eu falo, eu provo. Quem tá tentando manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo pra parecer mais homem”.

Além disso, Diego Pupe negou que tivesse a senha do celular de Renan e que o aparelho fosse desbloqueado. “Desde quando eu o conheci tinha senha sim. Ele sempre foi muito cuidadoso com o celular dele. Eu não tinha acesso ao celular dele e nem às redes sociais”.

Envolvimento com a esquerda

Diego Pupe também rebateu a declaração de Renan Bolsonaro sobre supostamente estar trabalhando para o Governo Lula. “Eu trabalhei para uma empresa terceirizada, que presta serviço para o Palácio do Planalto. Inclusive, fui mandado embora da empresa recentemente, por conta do envolvimento que eu tive com a família Bolsonaro”.

E mais: o rapaz afirmou que seu cargo como assessor era de fachada para encobrir o caso amoroso dos dois. “Como ele dizia que eu era assessor, por fachada [deveria ter a senha], mas não tinha”, afirmou ele, que alegou ter feito um acordo com 04 para dizer que trabalhava com ele, com o intuito de acompanhá-lo publicamente sem levantar suspeitas de estarem se relacionando.

“É uma piada dizer que trabalhei por permuta de divulgação. É bizarro isso! Não trabalho por permuta nem nas minhas redes sociais. Sou influenciador digital, ganho dinheiro com a internet, tenho minhas empresas. Ganho dinheiro lícito. É uma piada!”, destacou.

Todos os prints divulgados por Diego Pupe foram lavrados em cartório, com o objetivo de atestar a veracidade dos mesmos. Confira as conversas abaixo: