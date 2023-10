Nego do Borel é flagrado aos beijos com loira misteriosa; Assista

A fila anda para o cantor Nego do Borel. Na noite deste domingo (8), o cantor foi flagrado aos beijos e no maior clima de romance com uma loira misteriosa. Os dois curtiram a noitada agarradinhos e conversando bastante ao pé do ouvido. As informações são do jornalista Daniel Nascimento, do portal Terra.

O flagra aconteceu na boate All In, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista, a loira seria moradora do mesmo bairro onde a casa noturna está localizada. Além disso, ela seria figurinha carimbada nas noitadas cariocas.

Embora tenha passado a noite em clima de total intimidade com a moça, Nego do Borel não compartilhou qualquer registro sobre o momento de curtição em suas redes sociais. A única publicação feita pelo funkeiro foi sobre um show do cantor Mumuzinho.

Vale lembrar que, Nego do Borel segue solteiro desde o término conturbado do relacionamento com a atriz Duda Reis. Na ocasião, a também influenciadora digital denunciou o cantor por abuso psicológico e o acusou de relacionamento abusivo.

Assista ao flagra:

Sem medo de se expor, Nego do Borel beija muito em boate na zona oeste do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/NsQMZb2pBC — Daniel Nascimento (@colunadodaniel) October 9, 2023