Com medo da Globo, SBT dá carta branca para Eliana reformular programa

Recentemente, o SBT liberou Eliana para uma participação no "Criança Esperança", da TV Globo. A postura solidária da emissora em ceder sua funcionária em prol das arrecadações de doações para crianças foi bastante elogiada pelo público. Porém, a presença da apresentadora nos estúdios da concorrência acabou acendendo um alerta internamente no SBT.

Com medo de possíveis investidas da Globo em Eliana, o SBT deu carta branca para a apresentadora reformular toda a parte visual e estética de sua atração, o "Programa da Eliana". A coluna Mariana Morais descobriu que, no mês de dezembro, quando a comunicadora deve sair de férias, o programa deve passar por diversas mudanças em seu cenário.

Vale lembrar que, antes de sair para curtir seus dias de descanso, Eliana costuma deixar alguns programas gravados para serem exibidos durante sua ausência. E será justamente neste período que as equipes devem colocar as mãos na massa. Em janeiro, quando Eliana retornar ao trabalho, já será para gravar com o programa totalmente "reformado".

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do SBT informa que há uma discussão interna para que, em breve, mudanças aconteçam no Programa da Eliana. "Existe um projeto para reformular não só o cenário da Eliana, como de outros programas também, mas ainda não temos uma data", diz a assessoria.

Fora da Globo, o Programa de Eliana é a atração mais assistida aos domingos. A apresentadora costuma ter bastante apelo com seu público e tem ótimos resultados na audiência, marcando cerca de 8 pontos no ibope.