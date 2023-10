Mulher de Stênio Garcia se explica após suposto flerte com outra mulher

A segunda-feira está movimentada no mundo dos famosos. Marilene Saade, mulher do veterano Stênio Garcia, foi exposta supostamente trocando mensagens pra lá de picantes com outra mulher. Nos prints e áudios divulgados pela jornalista Fabíola Reipert, do Balanço Geral, a atriz teria convidado uma moça para uma noite de sexo em sua cama.

“Tô rouca ainda, acordando… Eu daria tudo para ter você na minha cama, tudo! Só de pensar, fico louca”, teria dito Mari Saade em um dos áudios. Na conversa, ela ainda teria enviado um nude, após sair do banho. Além disso, deu a entender que seu casamento com Stênio seria de fachada e que, na verdade, ela o considera como um filho.

“Eu tenho uma amiga minha, que é repórter, porque já tem uns 25 anos que a gente tá junto, né? Aí ela precisava dar uma nota, ela deu uma nota que a gente vai casar de novo em dezembro. Olha que loucura”, disse Marilene à moça. “Eu virei mãe, como é que eu vou casar com meu filho?”, teria dito a atriz no áudio.

Mas, após a exibição do flerte em rede nacional, Mari Saade e Stênio resolveram se explicar. Ao programa Fofocalizando, do SBT, eles disseram que Mari Saade foi vítima de um homem, que tentou extorqui-los. Disseram, ainda, que os áudios foram manipulados.

“Parece que essa moça, que não é uma moça, é um homem que estava tentando extorquir R$ 6 mil da gente. Queria botar a gente como um casal que faz ménage. Não somos bissexuais”, explicou Saade, que aproveitou para esclarecer que ela e o marido costumam se chamar de “mãe e filho” de forma carinhosa.

Apoio e críticas

Nas redes sociais, diversos internautas reagiram ao suposto flerte de Mari Saade com outra mulher. "Mas algum dia alguém achou que NÃO fosse fachada?", perguntou um seguidor. E teve quem criticasse o nível da exposição desnecessária do casal. "Que triste quem expôs a intimidade dela desse jeito. Fotos e áudios que ela mandou em confiança. Ninguém sabe qual o acordo dela com o marido pra saírem crucificando ela, e em nenhuma momento ela fala mal dele", comentou outra.