Carla Diaz e Felipe Becari terminam de novo e cantor é apontado como pivô

Os fãs de Carla Diaz e Felipe Becari tiveram pouquíssimo tempo para ficar feliz com a reconciliação do casal. Poucos dias após serem flagrados juntos em um restaurante no Rio de Janeiro, os dois já deram novos indícios de que a relação chegou ao fim. Contudo, ao que parece, desta vez o término não foi nada amigável.

A atriz e o deputado federal apagaram todos os registros que tinham juntos nas redes sociais. Além disso, Becari retirou o sobrenome Diaz do perfil de seu cachorro, Romeu. Os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais. E não para por aí! Os laços foram cortados de forma tão intensa que Carla chegou a dar unfollow até no perfil oficial do instituto comandado pelo político. Ele, por sua vez, deixou de seguir todos os fã clubes em homenagem ao casal.

Segundo a página Condomínio da Fifi, no Instagram, a química da atriz com o cantor Lucas Lucco no filme "Rodeio Rock" teria feito o relacionamento com Becari subir no telhado. No longa, eles fazem par romântico e até se beijam em cena.

Troca de indiretas?

Nos stories do Instagram, Felipe Becari e Carla Diaz parecem ter trocado indiretas. A atriz compartilhou uma cena do beijo em Lucas Lucco no filme para divulgar seu novo trabalho. Ela aproveitou para perguntar aos fãs se eles já foram ao cinema assistir ao longa.

Já o deputado federal publicou uma foto sentado no sofá de seu apartamento, na companhia de seus dois cachorros, tomando uma bebida. Na imagem, ele estava usando um filtro de cara de palhaço e escreveu uma indireta: “É sobre isso”, escreveu ele, como se tivesse sido feito de palhaço.

Antes de serem flagrados juntos em público, Carla Diaz e Felipe Becari vinham dando indícios de que estavam em processo de reconciliação. O deputado já havia compartilhado uma selfie no espelho do elevador do prédio da atriz, enquanto ela já tinha postado uma foto em que um dos cachorros dele aparece ao fundo.

Fãs apontam troca de indiretas entre Carla Diaz e Felipe Becari nos stories do Instagram (foto: Reprodução Instagram)