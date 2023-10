Thales Bretas quebra o silêncio sobre affair com Reynaldo Gianecchini

Após ser flagrado jantando com Reynaldo Gianecchini no Rio de Janeiro, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, se pronunciou sobre o suposto affair com o ator. Através de sua assessoria de imprensa, o médico dermatologista negou que esteja se envolvendo com o galã. Segundo informações da equipe dele, o jantar, na verdade, era entre três amigos.

“Os três foram jantar – movimento normal entre amigos. No entanto, Danilo não aparece nas fotos porque foi embora minutos antes e o registro foi feito somente com o ator e o médico”, explicou o assessor de Thales Bretas ao jornalista Leo Dias. A notícia caiu como um balde de água fria nos fãs, que torciam para que eles assumissem um romance.

O flagra dos dois aconteceu enquanto eles jantavam em um restaurante localizado na Gávea, na Zona Sul carioca. Mas, antes do jantar a dois, o médico foi assistir ao espetáculo "A Herança", que tem Gianecchini no elenco e está em cartaz no teatro de um shopping. E não parou por aí!

Depois do jantar, ambos deixaram o restaurante juntos e, para deixar o público ainda mais desconfiado de um possível romance, saíram no mesmo carro. Além disso, Gianecchini ainda fez a gentileza de abrir a porta para Thales entrar. O veículo em questão foi dirigido pelo médico e viúvo de Paulo Gustavo.

Solteiros

Um tempo depois de ficar viúvo, Thales Bretas engatou um romance com o cantor Silva. Os dois assumiram o namoro na última edição do Rock in Rio, após terem sido flagrados juntos algumas vezes. Contudo, o relacionamento não persistiu por muito tempo e ambos terminaram após uma temporada curtindo férias em Fernando de Noronha.

Entretanto, Reynaldo Gianecchini, por sua vez, apesar de nunca ter assumido um relacionamento homossexual publicamente, já confessou que se considera bissexual.