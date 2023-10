Leonardo é procurado por mulher que afirma ser sua filha e pede DNA

Pai de seis filhos, o cantor Leonardo pode estar prestes a conhecer sua sétima filha. Diane, uma brasileira de 27 anos, que mora em Portugal, afirma ser filha do cantor e tenta realizar um teste de DNA com o sertanejo. A história veio à tona no quadro Hora da Venenosa, do Balanço Geral, apresentado pela jornalista Fabíola Reipert.

Diane, que é natural do interior de São Paulo e se mudou para Portugal para trabalhar como modelo, usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Ela afirmou ter sido adotada por uma família. Contudo, recentemente, sua mãe biológica, que está com câncer terminal, teria entrado em contato para contar quem era seu verdadeiro pai.

A notícia da possível paternidade do cantor chegou até Diane através de uma carta. Com pouco tempo de vida, a mãe biológica resolveu contar a verdade para a moça antes de sua partida. Diane então tentou entrar em contato com o cantor, através das redes sociais, mas alega ter sido bloqueada no perfil oficial do sertanejo.

Além disso, ela diz que tentou mandar um recado ao artista, através de pessoas próximas que têm contato com um homem que trabalha para o cantor, mas até o momento também não conseguiu qualquer retorno. A empresária de Leonardo, Ede Cury, foi procurada por Fábiola Reipert para falar sobre o assunto.

O DNA

A empresária afirmou que, caso chegue até o cantor um pedido para a realização de um exame de DNA, ele não irá se recusar a fazer. O cantor nunca recusou fazer testes de DNA, quando o mesmo era solicitado para comprovar possível paternidade.

Leonardo é casado com Poliana Rocha e pai de seis filhos atualmente: Pedro Leonardo, Monyque Isabella Costa, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme. Além disso, ele é avô de Noah, filho de Jéssica Beatriz, Maria Sophia e Maria Vitória, ambas filhas de Pedro Leonardo, e Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca.

Filhos do cantor Leonardo e a suposta filha, Diane (foto: Reprodução Balanço Geral SP)