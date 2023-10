Gustavo Benedeti demonstra arrependimento por affair com Key Alves

Nesta sexta-feira (13/10), Gustavo Benedetti, ex-participante do "BBB 23", marcou presença no "Programa da Tarde", da TV Meio Norte. No bate-papo com os apresentadores, o ex-brother abriu o coração e citou um arrependimento no confinamento do reality mais assistido do Brasil. Benedetti falou que se pudesse fazer algo diferente, não teria se envolvido com Key Alves.

“Ah, gente! Eu acho que as coisas aconteceram da forma que tinha que ser… O que que eu mudaria? Cara, eu não faria casal”, assumiu o cowboy. Na sequência, o apresentador Erlan Bastos disparou: “Você não ficaria com a Key”, e o ex-BBB confirmou com a cabeça e sorriu.

Gustavo Benedetti explicou que, na atual visão dele, se ‘enrolar’ com alguém dentro de um reality show é algo que acaba sendo prejudicial, na maioria dos casos. O mato-grossense ainda ressaltou que ficar com Key Alves foi um erro, ao citar outros participantes que acabaram ficando juntos dentro das outras edições do programa e que acabaram não indo nada bem na disputa.

Estratégia furada

“Acho que isso é pra todo mundo que entra no Big Brother. Se você pegar todas as edições de Big Brother, todas as pessoas que fizeram casal, foram poucas pessoas que se deram bem lá dentro. É, no geral assim”, disse o ex-BBB. Contudo, em seguida, ele voltou atrás e afirmou que se envolver com Key Alves no confinamento não foi uma estratégia e sim ‘algo que aconteceu’ de forma natural.

O cowboy também comentou o rótulo de "casal vilão" que ele e Key receberam do público que acompanha o reality. “Na verdade, eu nem me vejo como vilão. Aquilo é um jogo e só uma pessoa ganha, ou seja, você tem que fazer o seu jogo lá dentro", afirmou o ex-BBB.

Na sequência, Gustavo Benedetti foi questionado pelo jornalista Erlan Bastos sobre o polêmico término da relação com Key Alves. Ele então fez um breve desabafo sobre o assunto. “Eu sentei, conversei, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, totalmente diferente. Eu sou um cara lá da roça, ‘véi’, eu vou morar lá sempre, eu não tenho pretensão de mudar pra cidade", justificou ele sobre os motivos que o levaram a colocar um ponto final na relação com a ex-jogadora de vôlei.

