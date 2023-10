Famosos vão à sessão VIP do espetáculo 'DPA - O Mistério de Magowood'

Cléo Faria, a Feiticeira Brisa, e Samuel Minervino, o Detetive Max, da capa amarela, são membros do elenco da "DPA" e estão estreando uma temporada nos palcos do Rio de Janeiro. A estreia contou com a presença de muitos famosos na plateia, incluindo a influenciadora Drika Marinho e seu marido, o cantor e ex-fazendeiro André Marinho, que levaram seus filhos. Outras personalidades também prestigiaram a peça intitulada "Os Detetives do Prédio Azul em Um Mistério em Magowood".

"DPA", uma série de sucesso do Gloob, retorna aos palcos com um novo espetáculo, apresentando o elenco original da TV e participações especiais, como a consagrada atriz Heloísa Perissé. A peça já foi assistida por mais de 50 mil pessoas. Os detetives queridos pelas crianças estreiam uma nova temporada da peça com o elenco original da série, em turnê nacional. Além disso,

O espetáculo estreou no último dia 12, com uma sessão especial para convidados VIPs no dia 16. A obra estará em cartaz até o dia 19 de outubro, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro. Após a temporada no Rio, a produção seguirá para as cidades de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, proporcionando ao público de diferentes regiões a oportunidade de desfrutar dessa emocionante experiência teatral.