Saiba detalhes do chá revelação do bebê de Munik Nunes

Nesta quarta-feira (25/10), Munik Nunes, a campeã do BBB 16, anunciou que está grávida de seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o empresário Paulinho Simão. Vestidos de branco, os dois apareceram radiantes em um vídeo publicado nas redes sociais, através do qual anunciaram a boa nova. Mas as novidades não param por aí.

A coluna descobriu que Munik contou sobre a gravidez já em cima da realização do chá revelação. O evento está previsto para acontecer neste sábado, 29/10, no Guarujá, litoral de São Paulo, com a presença de 150 convidados. A festa contará com show do grupo Pixote e os papais de primeira viagem, inclusive, enviaram um "dress code" aos convidados, para que todos vão vestidos de branco.

Munik, que está em seu terceiro mês de gestação, vibrou muito ao anunciar a chegada de seu primeiro herdeiro. "Nossa família cresceu! Ahhh como estamos felizes… Estava doida para compartilhar essa novidade com vocês. 'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá'", escreveu ela no Instagram, ao mencionar o Salmo 127:3 da bíblia.

Casamento secreto

Munik Nunes e Paulinho Simão se casal em outubro de 2022, em sigilo, e surpreenderam o público que os acompanha ao contar sobre o enlace somente meses depois da realização do evento, em fevereiro deste ano. Na ocasião, Munik chegou a dar uma entrevista explicando por que resolveu se casar em segredo.

"Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim. Tento pensar que se isso vai trazer algum tipo de energia negativa, é melhor não falar e esperar o momento certo", disse a ex-BBB em entrevista à revista Caras Brasil.

Após se casar, Munik mudou de nome e acrescentou o sobrenome "Simão" do marido em seu nome completo. Sendo assim, atualmente, nas redes sociais, ela usa o nome "Munik Nunes Simão".