Chá da Melody é cancelado no Rio por falta de público

Que Melody tem feito sucesso com seus recentes lançamentos, isso é algo indiscutível. Contudo, o público que acompanha a cantora parece ser mais nichado e se concentrar em São Paulo e em outros estados do Brasil, exceto o Rio de Janeiro. O motivo? A coluna Mariana Morais descobriu que um evento da cantora que aconteceria no começo deste mês de outubro, em terras cariocas, acabou sendo cancelado por falta de público.

Em setembro, chegou a ser anunciado o primeiro "Chá da Melody", no dia 06/10, na Fundição Progresso. A promessa, era que este seria o maior show da carreira da jovem artista. “Cenários futuristas, efeitos especiais, truques de ilusionismo, grande balé, figurinos e iluminação cênica vão roubar o coração do público em um 'Assalto Perigoso'", dizia o anúncio do evento, na ocasião.

Entretanto, as vendas são supriram as expectativas de público e o show da cantora no badalado "Chá da Alice", versão "Chá da Melody" acabou sendo cancelado. Apenas 9% dos ingressos foram vendidos. Outro fator que atrapalhou foi a dificuldade em fechar artistas convidados para participações especiais, já que muitos não toparam o convite. Além disso, após o cancelamento, que acabou nem sendo comunicado nas redes, todos os folders utilizados para anunciar a apresentação foram excluídos tanto das redes da casa, quanto da cantora.

Chá da Melody (foto: Reprodução Facebook )

Valores

Os ingressos estavam disponíveis para venda no site Ingresse.com, a partir de R$ 40 (pista e arquibancada) e R$ 70 (front stage). Estes eram os valores referentes ao 1º lote. Vale destacar que, o evento “Chá da Alice” já foi palco para diversas cantoras que fizeram apresentações históricas, entre elas, Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Lexa, Pabllo Vittar e Gloria Groove.

A coluna procurou Belinho, pai da Melody, para comentar sobre o cancelamento do "Chá da Melody", mas apesar de nossa insistência, não tivemos um retorno até o fechamento desta nota. O mesmo aconteceu com a assessoria do evento, que também ignorou nossas mensagens. O espaço segue aberto, caso ambos decidam se pronunciar.



Apesar de os anúncios individuais do show terem sido retirados, a coluna achou um em que o "Chá da Melody" aparece na agenda de eventos da casa de shows. Confira abaixo:

Chá da Melody na agenda de shows da Fundição Progresso (foto: Reprodução Facebook )

