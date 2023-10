Recém-separada, Lexa desabafa após ataques por assumir novo namorado

Lexa não tem engolido muito bem as críticas que vem recebendo na internet por ter assumido um novo namorado tão rápido, após oficializar o fim do casamento com MC Guimê. A cantora anunciou a separação no fim do mês de setembro e, menos de um mês depois, já assumiu que está em um novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

Contudo, a atitude da funkeira de fazer a fila andar tão rápido gerou uma série de comentários machistas nas redes sociais e, diante disso, a artista não se calou. "Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um 'homem', acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim, sendo que eu não fiz nada contra ninguém", desabafou a Sapekinha, sobre as cobranças em cima das mulheres serem maiores sempre.

O desabafo, é claro, recebeu o apoio de muitos fãs da cantora. "É isso aí, Lexa, não deita para esses machistas", aconselhou um. "Só ignora meu amor, porque sempre vão falar. E continua vivendo a sua vida e sendo feliz. Não vale a pena se importar com opinião de quem nem te acompanha de verdade. Seja Feliz", pediu outra admiradora da artista.

Porém, também teve quem dissesse que Lexa estaria "forçando uma barra" ao expor seu novo relacionamento tão rápido. "É porque a gente sabe que você não superou, meu bem. Você ama o Guimê e amor não acaba do dia pra noite como você está querendo mostrar na suas redes sociais", avaliou uma internauta.

Novo amor

Lexa fez sua primeira aparição ao lado de Ricardo Vianna neste fim de semana, durante uma de suas apresentações no Rio de Janeiro. Depois, o galã acompanhou a amada na presença dela como rainha de bateria em disputa de samba na quadra da Unidos da Tijuca, na Zona Norte da cidade. Depois, o ator viajou para Búzios para encontrar a funkeira, que estava reunida com a família para comemorar o aniversário da mãe dela, a empresária Darlin Ferrattry.

Término conturbado

O fim do casamento de Lexa e MC Guimê foi marcado por uma acusação de traição da parte da cantora. Um dos bailarinos da artista, Gabriel Felinto, foi apontado como amante de Lexa e pivô de separação do casal. Nenhum dos envolvidos negou as acusações referentes à pulada de cerca.

Novo casal na área! Nesta quarta-feira (25), Ricardo Vianna publicou um vídeo em clima de muito romance com Lexa. Os dois curtiram juntinhos o aniversário da empresária musical da cantora, em Búzios. Além disso, a dupla foi vista aos beijos em um carnaval fora de época do Rio de… pic.twitter.com/VrR71K08tP — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 26, 2023

Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um “homem” acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu n fiz nada contra ngm… — Lexa ???? (@LexaOficial) October 25, 2023