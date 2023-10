Sabrina Boing Boing surpreende ao tatuar o céu da boca

Recentemente, Sabrina Boing Boing marcou presença na maior convenção de tatuagem do mundo, a Tattoo Week SP, que aconteceu nos pavilhões do Expo Center Norte. Em todos os anos que participou do evento, Sabrina sempre escolheu lugares inusitados de seu corpo para tatuar. Ela, inclusive, chegou a fazer a polêmica tatuagem íntima no ânus, assim como Anitta. Pois bem!

Participante assídua do evento, Sabrina esteve fora de quatro edições, por conta de um período em que esteve frequentando a igreja evangélica. Contudo, já retornou com suas presenças e, neste ano, chocou até mesmo os tatuadores ao decidir tatuar o céu da boca, depois de esgotar lugares diferentes de seu corpo para fazer novas tattoos.

"Já tatuei a cabeça em um ano, na edição de 2022, tatuei a axila esquerda... Esse ano, após já ter feito a famosa tatuagem íntima, que ganhou popularidade com a cantora Anitta, tive que usar a criatividade para escolher o local. Surpreendi até mesmo os tatuadores, que nunca haviam feito tattoo em tal região. Foram necessários dois tatuadores para tal façanha, pois tatuei o palato, mais conhecido como 'céu da boca'", conta Sabrina, que também é tatuadora.

Tatuagem de Sabrina Boing Boing no céu da boca (foto: Natassia Feiler)

A tatuagem gerou curiosidade e até aglomeração no stand onde Sabrina foi tatuada. "Ninguém entendia o que eu fazia de cabeça pra baixo, boca aberta e dois tatuadores passando um perrengue para realizar o pedido inusitado", lembrou a influenciadora e empresária.

Significado do desenho

O desenho escolhido foi um E.T. "Escolhi esse desenho por ser 'céu' e por eu ter certeza que eles existem e estão entre nós", afirma. Sobre o procedimento em si, Sabrina garante que não foi dolorido: "A tatuagem não doeu, o pior mesmo é a posição e ficar de boca aberta tanto tempo. Amei o resultado, valeu a pena", vibrou.

No mesmo evento, Sabrina Boing Boing tatuou as costas de seu noivo, Carlos Pucci. "A tatuagem escolhida é uma de minhas especialidades, o realismo. Demorei mais de oito horas para terminar o trabalho, que exige um alto grau de concentração por se tratar de pequenas imagens realistas e geométricas", explica ela.