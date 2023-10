Kamila Simioni assume arrependimento com Scheila Carvalho por traição

Kamila Simioni, a eliminada desta quinta-feira (26/10), em "A Fazenda 15", falou sobre seu passado conturbado com Scheila Carvalho na "Cabine de Descompressão", com o apresentador Lucas Selfie. Para quem não lembra, a empresária foi amante do cantor Tony Salles, marido de Scheila, e expôs a dançarina como "corna" em rede nacional, enquanto ela esteve confinada em "A Fazenda 6". Scheila só descobriu a traição após ser eliminada do reality.

Simioni soube, após deixar o programa, que acabou sendo eliminada após perder exatamente a mesma prova do Fazendeiro que fez Scheila Carvalho voltar direto para o banquinho da Roça. A disputa foi recriada pela direção, e fez com que diversos internautas apontassem a eliminação dela como 'karma' por ter exposto a ex-É O Tchan no passado.

Foi então que a empresária surpreendeu ao demonstrar que está arrependida pelo mal que causou à Scheila Carvalho. “São anos e mentalidades diferentes. Eu, hoje, sou outra Kamila. Principalmente depois que eu tive meu segundo filho. É uma maturidade e visão das coisas completamente diferente", justificou.

Na sequência, Simioni disse que jamais repetiria sua postura de expor outra mulher da forma que fez, além de não se sujeitar mais a se envolver com homens casados. “Sei a dor que eu trouxe nessa fase na vida da Scheila e, hoje, sendo a pessoa que eu sou, jamais repetiria não só o ato [se envolver com Tony], mas algumas falas e posicionamentos“, disse a empresária.

Nas redes sociais, diversos internautas acharam "desnecessário" reviver este assunto, que tanto afeta ambas as partes. "Qual a necessidade de expor ambas a esse assunto", criticou uma seguidora. "Faz anos isso, né meu povo. A Sheila perdoou o Tony e a vida seguiu. Todos evoluíram em algo", defendeu outro.

