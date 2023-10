Filha de Gugu Liberato surpreende com antes e depois em dois meses

Sofia Liberato, filha do saudoso apresentador Gugu Liberato, surpreendeu seus seguidores nesta semana, ao compartilhar um vídeo mostrando seu antes e depois da mudança de hábitos para ter uma vida mais saudável. Com muito foco e determinação em manter uma boa alimentação e os treinos em dia, a influenciadora compartilhou que mudou bastante sua silhueta.

A jovem explicou que, num primeiro momento, ficou bem desmotivada com a demora na chegada do resultado. O motivo dessa demora nos resultados, segundo ela, eram as 'escapadas' do foco na alimentação diária. As escorregadas estavam atrapalhando o resultado esperado.

"Muito louco como aquela 'escapadinha' da dieta no dia a dia pode mudar o seu corpo! No primeiro vídeo eu estava inchada e desanimada, porque já tinha passado um mês que estava seguindo minha nova dieta e não tinha visto muito resultado. Mas a razão que não tinha visto resultado era por que eu sempre dava aquelas 'beliscadinhas' no dia", conta ela.

No mesmo vídeo, logo na sequência, ela mostra o resultado do corte das 'escapadas' para comer besteiras durante o dia, mesmo que em pouca quantidade. "O segundo vídeo é o resultado depois de dois messes que comecei a seguir a dieta certinho, sempre acompanhada com um treino", completou.

Nos comentários da publicação, a jovem recebeu diversos elogios por suas novas curvas, e também por sua determinação em mudar. "Desse foco que preciso. Está ainda mais maravilhosa, Sofia", comentou uma seguidora. "É sobre isso, a gente descobrir onde está sendo o erro e ir direto no ponto. Orgulhosa", disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Liberato (@sofi_liberato)