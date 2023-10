Leticia Colin desrespeita repórter em entrevista e é detonada

A atitude da atriz Leticia Colin durante uma entrevista ao jornalista Marcos Bulques vem dando o que falar nas redes sociais. O motivo? A artista interrompeu o bate-papo com o repórter e deu as costas para cumprimentar a amiga, Sophie Charlotte. Depois, novamente parou a conversa e se virou para falar com a atriz Bianca Bin. O episódio aconteceu durante a pré-estreia do filme "Meu Nome É Gal", no Festival do Rio.

Na primeira vez, o repórter até que tentou disfarçar e esperar que ela finalizasse o cumprimento à Sophie Charlotte, enquanto aguardava pacientemente. "Ah, a gente tem que falar, né?", justificou a atriz, ao notar que o jornalista ficou sem graça com a situação.

Mas, na sequência, Colin nem fez questão de olhar para a câmera ou para o entrevistador e fixou seu olhar em Bianca Bian, que estava chegando naquele momento. Assim, novamente ela voltou a dar as costas para o profissional. Constrangido pela segunda vez, o repórter tenta justificar a atitude desrespeitosa da atriz.

"Volta pra mim, é que aqui, gente, as pessoas estão saindo do cinema. O pessoal está passando aqui e ela está vendo o povo indo embora e está chamando, entendeu", tentou explicar Marcos Bulques. Contudo, não teve jeito! Leticia Colin foi muito criticada por sua falta de educação com o trabalho do profissional.

"Você educado, gentil, até suavizando a situação… Ela, sem noção", disse um seguidor. "Com certeza ela não queria dar entrevista. Eu teria desligado a câmera e deixado ela no vácuo. Mas diria à ela: "Eu vou encerrar aqui, para que você possa fazer a social com todos'", comentou outro. "Leticia Colin, que feio isso. Você foi muito antipática", opinou mais um.



Assista ao momento constrangedor da entrevista: