Na noite desta quinta-feira (9), o RBD abriu a turnê no Brasil com show no Estádio Nilton Santos (Engenhão). Com ingressos esgotados, o evento contou com a presença de alguns famosos, como Larissa Manoela e o namorado, André Luiz Frambach, a atriz Bruna Griphao, as cantoras Pocah e Juliette, a ex-BBB Rafa Kalimann, entre outros. Contudo, o que as celebridades presentes não esperavam era a reação dos fãs da banda.

Em determinado momento, quando estava posicionados entre as pistas comum e premium, aguardando para acessar o backstage, os famosos foram vaiados pelo público presente, que se revoltou com os privilégios de terem acesso à áreas restritas somente por serem personalidades da mídia.

Ao som do coro de "ih, fora", Larissa, André, Pocah e Bruna foram retirados do local pela equipe do show e levados para os bastidores, onde conheceram pessoalmente a cantora Dulce Maria. Larissa, inclusive, chegou a compartilhar uma foto com a cantora nas redes sociais, e falou sobre ter realizado um sonho de infância com o encontro.

Nas redes sociais, alguns internautas entenderam a revolta dos fãs, que acamparam por semanas na porta do estádio para conseguir um lugar privilegiado para assistir ao show mais de perto do palco. "Eu acho que não deveria ter ala para famosos ou sei lá o que! O show foi feito para os fãs! E eles pagaram para isso… Então sim, as pessoas tem o direito de ficar chateadas", comentou uma seguidora.

Mas também teve quem criticasse a postura do público presente. "Eu acho desnecessário acampar para pegar grade de um show. Só fazem isso porque a mídia acha bonito. E pela questão de famoso ter acesso privilegiado, a equipe que faz o show os convidam e dão acesso exclusivo para a visibilidade do show", pontuou um internauta.

????VEJA: Larissa Manoela, Pocah, Bruna Griphao e outros famosos foram vaiados pelo público do RBD que estavam na grade.



O motivo seria que os artistas estariam num lugar que não merecem porque não são fãs do grupo. #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/rBirybdcI8 — CHOQUEI (@choquei) November 10, 2023