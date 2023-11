Marcelo de Carvalho rebate piada, debocha e alfineta Tata Werneck

O Prêmio Multishow já passou, mas os comentários feitos pela apresentadora da premiação, Tatá Werneck, ainda rendem. Após dizer que seu vestido usado no evento era mais caro que a grade da RedeTV!, Tatá foi rebatida pela primeira-dama da emissora, que mencionou a má dicção e falta de respeito da humorista. Agora, foi a vez do vice-presente do canal, Marcelo de Carvalho, entrar na treta.

Na rede X, o empresário desabafou ao rebater o comentário de Tatá, e ainda ironizou a vida pessoal da apresentadora. E não parou por aí! Ele ainda fez questão de jogar na cara de Tatá o nome dela como alvo de investigação de uma CPI. Para quem não lembra, Tatá, assim como Cauã Reymond, foi envolvida em uma investigação contra a Atlas Quantum, empresa de criptomoedas acusada de fraude na atual CPI das Criptomoedas, após ter feito propaganda para a mesma.

"Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação à outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de cripto moedas, investigada por uma CPI", alfinetou Marcelo de Carvalho.

Antes dele, foi a vez de Daniela Albuquerque retrucar a piada. "O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é [sic] do valor de um vestidinho de chita", disparou a jornalista, que fez questão de demonstrar que não gostou nada da piada.

Tatá Werneck, por sua vez, chegou a se defender após a fala de Daniela Albuquerque. Ela argumentou que faz piada até da própria empresa onde trabalha, no caso, a TV Globo. "A diferença é que eu faço piada com a própria empresa em que trabalho. Falo que tá sem dinheiro. Agora cada um leva o lanche de casa. E olha que são eles que me pagam. Porque meu trabalho é você, você gostando ou não", justificou.

Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes,… pic.twitter.com/PCnnEMXMlD — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) November 10, 2023