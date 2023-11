Ana Hickmann estaria sendo ameaçada pelo marido

Após ser agredida pelo marido, Alexandre Correa, durante uma discussão de casal em casa, no interior de São Paulo, a apresentadora Ana Hickmann estaria sendo ameaçada pelo empresário. As informações são do jornalista Matheus Baldi.

De acordo com o colunista, Alexandre Correa teria dito a amigos próximos que tem provas comprometedoras contra Ana. Ainda de acordo com o suposto relato do empresário, caso essas provas vazem na mídia, poderia manchar a reputação da apresentadora diante do público que a acompanha.

Vale lembrar que, até o momento, Ana Hickmann ainda não se pronunciou publicamente sobre a briga com o marido, que terminou em agressão. Além disso, a apresentadora ainda não confirmou oficialmente que realmente vai se divorciar do empresário. Ela apenas negou os rumores de que estaria planejando dar entrada nos papéis do divórcio, poucas horas após a confusão ter acontecido.





























Contudo, nesta semana, Ana Hickmann fez uma publicação nas redes sociais falando sobre "vida nova". Além disso, é importante ressaltar que, até o momento, Alexandre Correa não retornou à casa onde morava com a apresentadora e o filho de 10 anos, em Itu. O empresário deixou o local logo após a agressão e foi para São Paulo.

A agressão

Durante a discussão, Alexandre Correa fechou uma porta de correr da cozinha no braço de Ana Hickmann, e machucou o cotovelo da apresentadora. A marca roxa no cotovelo dela foi exibida em rede nacional, enquanto ela apresentava o programa Hoje Em Dia, na Record.

A discussão do casal foi vista pelo filho deles de 10 anos, e também por funcionários que estavam na cozinha no momento em que o bate-boca começou. Ana chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o marido, por conta da agressão, mas optou por não requerer medida protetiva contra ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann