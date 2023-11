Ex-Globo diz que faturamento milionário no Onlyfans foi "amaldiçoado"

Marcella Maia participou da nova temporada do podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho. Durante a entrevista, que foi gravada em Portugal, a ex-atriz da Globo e cantora relembrou quando faturou quase R$ 1 milhão (US$ 200 mil) em cerca de uma semana no OnlyFans, após ter compartilhado um vídeo fazendo tatuagem nas partes íntimas. Ela afirmou que esse dinheiro foi amaldiçoado.

“Fiz uma tatuagem na pepeka, todo mundo ficou curioso, foram lá ver e compraram o conteúdo. Ótimo, mais R$ 1 milhão na minha conta, mas esse dinheiro para mim foi tão amaldiçoado, porque eu gastei ele em 3 meses. Eu tive um tumor, depressão, e quando você está nesse lugar você atrai muita gente que quer estar do seu lado”, disse Marcella, que acrescentou:

“Agora estão me perguntando o motivo de eu não estar mais fazendo OnlyFans. Tem dois meses que não tem conteúdo. Eu digo que não, porque esse não é o meu foco. Eu tenho tanto a oferecer, não vejo problema nenhum, mas me leva para um lugar que para mim é desconfortável, quando me colocam apenas nesse lugar. Eu sou uma artista, sou uma cantora, uma performance, eu escrevo, produzo, então eu me proponho a várias vertentes artísticas para ser reduzida a isso”, desabafou.

Na época, a cantora teve seu nome repercutido nas redes sociais, após ter sido vítima de um crime virtual, já que um vídeo íntimo seu foi publicado em sites de pornografia. Depois de todo o constrangimento ao qual foi exposta, ela decidiu tentar usar a situação a seu favor e criou uma conta no OnlyFans.