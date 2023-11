Kevi Jonny: Câmeras flagram tentativa de sequestro do cantor

O cantor Kevi Jonny passou por um susto daqueles, após ser alvo de uma tentativa de sequestro nesta terça-feira (21), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na Bahia. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos bandidos. Nas imagens, que foram divulgadas pelo site Bnews, é possível ver o momento em que dois homens armados tentam levar o artista para o carro.

O crime aconteceu por volta das 11h. Kevi Jonny, que namora a ex-Fazenda Sthe Matos, aparece desembarcando do veículo, logo após estacioná-lo. Foi exatamente neste momento que os criminosos surgiram correndo e apontando a arma para o cantor. Eles logo tentam puxar o artista em direção ao veículo, mas na sequência desistem e fogem do local.

Após o episódio, Kevi Jonny se pronunciou sobre o assunto e tranquilizou os fãs. "Passando pra deixar um beijo de boa noite e falar pra vocês que está tudo bem, hoje passei um momento muito difícil na minha vida! Tive um livramento e Deus, como sempre, mostrou está comigo, me blindando contra todo o mal. Agora eu só preciso descansar", postou.

Na sequência, o cantor contou mais detalhes e explicou que só não foi sequestrado porque as pessoas que estavam próximas, em um estabelecimento comercial, começaram a gritar. Kevi disse ter certeza que está bem no momento pois, no momento do crime, se apegou com Deus.

"Sofri uma tentativa de sequestro, uma situação horrível. Dois caras armados desceram de um carro e aí botaram arma em minha cabeça e tentaram me levar à força para dentro do carro. E isso eu estava na porta do estabelecimento e o pessoal começou a gritar muito lá de dentro, foi quando eu me segurei, não sabia o que fazer e pedi para os caras terem calma. Tenho certeza que foi a mão de Deus que fez esse cara me soltar", relatou o artista.