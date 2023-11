Cariúcha afronta Jojo Todynho e sai em defesa de Lucas Souza

Nesta terça-feira (21/11), Jojo Todynho tirou o ex-marido, Lucas Souza, do armário, e expôs traições e o envolvimento dele com drogas. Após o "exposed", a cantora convocou sua rival, Cariúcha, que virou inimiga número 1 de Lucas no confinamento de A Fazenda 15, para terminar de jogar todos os podres do rapaz no ventilador. Contudo, a funkeira foi surpreendida com a reação de Cariúcha.

Nas redes sociais, a influenciadora chocou a web ao afrontar Jojo e sair em defesa de Lucas Souza. "Eu não ia me pronunciar, eu não ia falar nada até que jogaram meu nome nessa bomba. Eu falar uma coisa pra você, Jojo: Realmente, eu sei muita coisa do Lucas, coisas até demais, conheci algumas pessoas com as quais ele teve relacionamento, além de saber muita coisa do Lucas, eu tenho áudios e vídeos dele", começou falando.

Na sequência, a influencer disse que não vai expor Lucas, pois os dois já foram muito amigos antes de se estranharem dentro da Fazenda. "Na verdade eu tinha (vídeos e áudios), mas eu excluí tudo, porque Lucas confiou em me contar, em me mandar áudios, vídeos, então eu decidi apagar tudo. Porque uma coisa que eu não vou fazer é chantagem, escrachar com o Lucas, porque ele confiou em mim. Então, o segredo do Lucas eu vou levar pro meu túmulo", disse Cariúcha.

Briga com Lucas

Na sequência, Cariúcha mencionou as brigas que teve com Lucas no confinamento de A Fazenda 15. "O meu problema com o Lucas eu já resolvi lá dentro da Fazenda, eu não vou ser tão baixo nível de arrumar problema com ele lá dentro e eu aqui fora, porque ele não tem como se defender. Então, vida que segue", completou.

Por fim, a ex-Fazenda deixou um recado à Jojo Todynho. "Outra coisa Jojo, você pisoteou, comemorou, estourou champanhe quando eu perdi, você praticamente chutou cachorro morto. E agora você quer tentar se chegar a mim pra tentar destruir o Lucas? Não, você não fazer a mesma com o Lucas, o que você fez comigo", avisou.

Jojo convoca Cariúcha

Em seu pronunciamento expondo o ex-marido, Jojo Todynho convocou Cariúcha a expor todos os podres que sabe sobre o ex-militar. “Vou refrescar a memória de vocês. Lucas, no Carnaval, se juntou com Cariucha para querer fazer graça comigo. Chegou lá na Fazenda, fez o quê? Botou o galho dentro. Cariucha deve saber de alguma coisa, né, Cari? Bota a boca no trombone também”, pediu a apresentadora:

Sem palavras pra essa Cariucha se um dia te defendi nem me lembro. Você e o carreirista são farinha do mesmo saco dois oportunistxasx. Primeiro lambe Rachel e agora Lucas pra surfar no hype de outra mana só porque a Jojo está sendo atacada sua PRETA sem PERSONALIDADE vergonha ????… pic.twitter.com/1MkSTM2wTO — Taty???? (@tatycoment) November 22, 2023