O segredo de Michele Umezu na preparação para competição fisiculturista

Michele Umezu, mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, vai disputar o maior campeonato nacional de fisiculturismo, o MuscleContest Master Brasil, que será realizado em Campinas, neste sábado (25/11). A preparação da atleta inclui anabolizantes e 8 litros de água, sendo que não pode beber o líquido no dia da competição. Ela contou como estão sendo as últimas horas antes da competição.

"Nas últimas 48 horas faço um protocolo de dieta, com um total de 5 refeições por dia. Minha primeira refeição são quatro ovos (sendo três inteiros + um só a clara), aveia (30g), porção de fruta e café sem açúcar. E as outras refeições, na sequência, 130g de peixe magro, 130g de vegetais e salada à vontade. Algumas refeições com 100g de carboidratos e outras sem", conta.

Uma semana antes do campeonato, a atleta foi diminuindo a quantidade de água gradualmente. Michele também falou sobre o uso de esteroides. "Estava fazendo um protocolo com mais água. Dependendo do físico, esse eu comecei com oito litros de água e assim diminuindo até zerar no dia do campeonato. Na parte hormonal estou fazendo o uso de três hormônios diferentes. Tudo acompanhando com meu médico endocrinologista", enfatiza.

A fisiculturista usa também vários manipulados, tudo no protocolo pelo seu coach. Umezu ainda detalhou seu treino. "Esses últimos dias de treino são um pouco diferentes. Trabalhamos mais a ativação, porque todo trabalho de construção já foi feito nesses três meses de preparação. No final é um pouco mais difícil, pelo cansaço, mas um dia antes não fazemos treino, só descanso e cardio para ficar bem no dia do show. Até porque ficamos o dia todo no campeonato sem beber água e sem comer das 8h às 17h, dependendo de quantos atletas têm na competição. Estou com o melhor team de fisiculturismo do mundo, Ricardo Pannain, e meu treinador, Cândido", finaliza a influencer fitness.