Lucas Souza rompe silêncio e revela por que desistiu de 'A Fazenda'

Lucas Souza usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23/1), para explicar o motivo pelo qual desistiu do prêmio de R$ 1,5 milhão e pediu para abandonar o confinamento d'A Fazenda 15. O ex-marido de Jojo Todynho gravou um vídeo para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs que conquistou através de sua participação no reality show da Record.

"Passando para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro. Estou aqui com um mix de emoções, acabei de sair e não tive ainda a oportunidade de pegar meu celular e ver as informações. Tive um feedback de que tem um exército de pessoas que tão aqui comigo apoiando minha decisão", começou falando.

Na sequência, Lucas respondeu ao questionamento de milhares de telespectadores da atração: o motivo que o fez desistir do reality. "Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por causa da minha saúde mental realmente", justificou, mas sem entrar em maiores detalhes sobre o que está sentindo no momento.

Ele também agradeceu o trato da Record no momento de sua desistência e deixou um aviso de que em breve voltaria para se explicar melhor. "Quero agradecer à Record por todo apoio psicológico e médico que tiveram comigo, e todo o cuidado que estão tendo comigo. Em outro momento quero conversar com vocês e quero contar algumas coisas, porque esse não é um momento que eu realmente esteja bem pra vir aqui e conversar. Mas em outro momento eu sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é vir falar com vocês", concluiu Lucas Souza.

A desistência

Lucas abandonou o confinamento de A Fazenda 15, após ter tido seu segredo exposto por sua ex-amiga, Kally Fonseca. A peoa confidenciou a Cezar Black que do lado de fora do confinamento, Lucas disse que planejou o casamento com Jojo Todynho em busca de fama e dinheiro. Ou seja, se casou por puro interesse.

Black jogou o segredo de Lucas na cara dele, durante o programa ao vivo, e o ex-militar se descontrolou, fez um escândalo e precisou ser contido pelos ninjas da produção. Após a desistência de Lucas, Jaquelline Grohalski, que se envolveu com ele no confinamento, ficou aos prantos por não ter conseguido impedir que ele desistisse do jogo.