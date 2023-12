Poze do Rodo se envolve em confusão após ser barrado em boate

A madrugada desta segunda-feira (11) começou agitada para o funkeiro MC Poze do Rodo. O cantor, que vai com frequência às boates no Rio de Janeiro, dessa vez foi barrado pela segurança de um dos espaços, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Poze chega descalço com um grupo de amigos, e tenta invadir a casa noturna. No vídeo, o funkeiro, aparentemente transtornado, aparece derrubando as grades que impediam a sua entrada, gerando uma confusão generalizada e empurra-empurra.

No flagra do tumulto, registrado por pessoas que estavam no local, a briga só parou quando tiros foram disparados para o alto. Até o momento, não se tem informações se alguém ficou ferido. Mas, após a repercussão, o cantor se pronunciou nas redes sociais:

"Só pra deixar claro que estávamos com aval para entrar na casa de show por um dos donos da casa. Segurança que se acha polícia, quis mostrar serviço e acabou gerando isso tudo", escreveu o MC em seu perfil no Instagram.

Contudo, apesar da confusão generalizada, Poze do Rodo não desistiu de entrar e aguardou o suposto mal entendido ser resolvido. Por fim, ele compartilhou com os fãs que conseguiu entrar na boate com o grupo de amigos.

Nojo desse bonde do poze! Tudo mal educados. pic.twitter.com/HvD1iT3xZT — go (@gossipnews22) December 11, 2023