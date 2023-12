Ivy Moraes sobre críticas por samba no pé: "preciso melhorar"

A ex-BBB, Ivy Moraes, está nos preparativos para estrear no Carnaval, em 2024, como musa da escola de samba Barroca Zona Sul, em São Paulo. A influenciadora digital já tem marcado presença nos ensaios da agremiação e, após um de seus vídeos sambando começar a circular nas redes sociais, ela recebeu críticas por conta de seu samba no pé.



Entretanto, Ivy diz estar ciente dos comentários a respeito de seu desempenho na Avenida, mas garante que está se esforçando para conquistar uma evolução até o dia do desfile no Anhembi. "Sobre as críticas, eu cheguei a ler algumas, mas é super normal e entendo. Até porque eu não venho do samba. O Carnaval é uma festa democrática e plural, onde há espaço para todos, os que vêm do samba e os que amam estar ali. Mas, é claro, desde que se dediquem a dar o melhor. E eu reconheço que preciso melhorar", começou falando.

Ivy Moraes disse que está investindo em aulas de samba para fazer bonito na hora de atravessar a Avenida. "Vai ser a minha primeira vez na Avenida, eu estou aprendendo ainda, já que eu não vivia nesse mundo antes. E eu estou fazendo aula de samba.Mas, só fiz uma única aula até agora. Vou fazer mais aulas até o Carnaval para eu tentar entregar o meu melhor, não só para a escola, mas para o público também. E para mim também, óbvio", garantiu a ex-BBB.

Quanto ao desafio de desfilar pela primeira vez, ela diz: "A gente tem sempre que estar preparada. Como teve esse mini desfile na semana passada, eu tive que estar preparada, mesmo não tendo uma performance da forma que eu queria. Mas, eu vou. Eu adoro desafios e estou disposta a aprender, estou aberta a isso. Então, eu acredito que até o dia do desfile, eu vou estar super preparada, pois vou me dedicar bastante para isso".

Por fim, Ivy Moraes revelou que sempre desejou se jogar nos desfiles do Carnaval, antes mesmo de se tornar nacionalmente conhecida, através do BBB. "Sempre foi um desejo meu, mesmo antes de eu participar do BBB. Eu sempre falei que um dia eu ia desfilar, que eu ia estar na Avenida. Sempre foi uma vontade muito grande no meu coração sentir essa energia que só estando na Avenida é capaz de sentir, porque eu gosto de festas populares. Eu sou muito da folia, esse é o meu espírito. Então eu sempre tive esse desejo, sim, no meu coração. E estar realizando isso está sendo maravilhoso. Estou muito feliz com o convite e muito feliz em poder realizar esse sonho", concluiu a ex-BBB.