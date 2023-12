Graciele Lacerda insinua que nora de Zezé Di Camargo esteja por trás de ataques

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda quebrou o silêncio neste domingo (11), em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, na Record. A empresária falou abertamente sobre a criação de um perfil fake no Instagram que foi usado para difamar a família do seu companheiro. Além disso, ela justificou o por quê criou e revelou quem tinha acesso à pagina.

A influencer começou explicando o motivo da criação do perfil fake: "Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender, precisava falar", disse Graciele.

Contudo, ela afirmou que apesar de todas as críticas, sempre se calou: "Desde que a gente assumiu o relacionamento, eu venho sofrendo hate; até hoje existe esse negócio de ter destruído a família, de ser amante. Independente da forma que começou, a gente se ama. Eu me calei por muitos anos, por respeito".



Ainda durante a entrevista, a Graciele se defendeu e revelou que tanto a sua equipe, como Amabylle tinham acesso à conta. "Todos da minha equipe tinham acesso, assim como as pessoas que conviviam comigo. A pessoa que me acusou de ter um fake tinha a senha, assim como a mãe dela... Ele era usado como uma forma de estratégia: para elogiar e defender os meus trabalhos. [...] Eu não tinha controle do que era feito ou falado. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer."

Entretanto, a empresária afirmou que ficou surpresa quando Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, expôs o perfil fake. "Ela me confidenciou muitas coisas da sua relação, sobre a família não aceita-la. Eu tinha uma empatia, passava por ataques parecidos. Tínhamos um envolvimento [...] As postagens que ela fez foram um desrespeito com o Zezé. Fui colocada em uma situação que não fiz. Tentaram destruir a minha imagem e prejudicar o meu trabalho, acho isso muito injusto."

Vale ressaltar que na semana passada, a Justiça determinou que Amabylle Eiroa, apagasse todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações contra Graciele e está proibida de falar publicamente sobre o assunto.