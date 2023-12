Após 19 anos morando nos EUA, influencer brasileira quer ajudar conterrâneos 

A mineira Marina Benicio, mais conhecida como Marina da América, iniciou sua trajetória nos Estados Unidos há 19 anos como faxineira. Após passar por diversos obstáculos antes de se tornar influenciadora, ela revelou que deseja retornar ao Brasil para ajudar os mais necessitados.

“Planejo ir ao Brasil, porque quero muito estar ao lado das pessoas que amo, e ajudar as pessoas que precisam no meu país”, contou Marina, que falou sobre os desafios que enfrentou ao longo de 2023.

“Foi desafiador. Encarei meus medos, cai 30 vezes e levantei 31. Corri atrás de fazer meus sonhos saírem do papel e, acredite, está valendo a pena. O ano de 2023 me ensinou que quando você der o passo, Deus vai dar o chão. Eu aprendi que o medo te paralisa, mas a obediência te dá a coragem que você precisa para vencer”, avaliou.

Em meio a um turbilhão de coisas, Marina criou um projeto social com o objetivo de resgatar a dignidade e esperança do ser humano. Com ajuda de voluntários, a mineira faz limpeza na casa de pessoas com algum tipo de transtorno mental, que viraram acumuladoras, e ajuda a devolver a dignidade delas.

“Minha maior realização foi colocar em prática o meu projeto. No momento em que eu menos estava preparada, Deus me guiou. Ele me levou direto para o lugar onde eu devia estar. Na época mais difícil, em todos os setores da minha vida, eu consegui fazer o que poucos aguentam. Saímos até na televisão”, comemorou.

Sobre os desejos para 2024, a influenciadora disse: “Acreditar cada vez mais em mim mesma. Fazer meu projeto ser visto no mundo todo, que as pessoas se inspirem e façam também. Eu escolhi influenciar para o bem”, concluiu Marina.