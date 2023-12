Gabi Ribeiro analisa trajetória em 2023 e revela sonho de cantar com Djavan

Ela é talentosa e multifacetada! Aos 17 anos, Gabi Ribeiro, cantora, atriz de espetáculos musicais premiados, estudante de cinema e influenciadora digital, sonha realizar um dueto com Djavan. A artista tem muito o que agradecer pelo ano de 2023, e ainda promete muitas novidades para o próximo ano de 2024.

"Este ano foi marcado por um crescimento significativo em termos de maturidade e aprendizado em novas áreas, como a minha entrada na faculdade de cinema. Retornei aos palcos com espetáculos que amo fazer, como 'Tarzan: O Homem da Selva', no qual interpretei a mãe do Tarzan, a Kala, e o musical infantil 'Os Três Porquinhos', no qual desempenhei o papel de Tatá", começou falando.

"Além disso, assumi dois papéis extraordinários no musical 'Ariel'. Não só interpretei Agatha, uma das filhas do Rei Tritão, mas também me transformei em Vanessa, uma humana que se disfarça como Úrsula na busca pelo amor do príncipe Eric, resultando em um casamento inusitado. Foi uma experiência incrível!", afirmou Gabi.

Para 2024, Gabi está determinada a concretizar o tão sonhado dueto com um de seus maiores ídolos, Djavan. Além disso, ela pretende concentrar-se em suas produções autorais musicais. Vale ressaltar que ela já lançou um EP com cinco obras totalmente autorais, que estão disponíveis em todas as plataformas musicais.