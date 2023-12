Influenciador Coutinho é resgatado pela polícia após sequestro

A madrugada desta quinta-feira (21) rendeu momentos de pânico ao influenciador digital Lucas Coutinho, em Belém, no Pará. O rapaz foi feito refém por criminosos, e por um bom tempo teve uma arma apontada para a sua cabeça. Foram momentos de muita tensão vivenciados pelo influencer e mais uma vítima que estava com ele.

Todo o processo de negociação da polícia com os sequestradores, inclusive, chegou a ser transmitido ao vivo, através de uma live no Instagram. A transmissão contou com mais de 3 mil pessoas assistindo em simultâneo. Os seguidores que acompanhavam o resgate ao vivo estavam completamente aflitos nos comentários da live.

Segundo a página Estado do Pará News, Coutinho foi sequestrado em Benguí, em Belém, porém o carro onde os sequestradores o levavam acabou capotando na estrada de Benfica. Após duas horas de negociação com a polícia, Coutinho e outro refém acabaram sendo liberados pelos criminosos. Os sequestradores se entregaram à polícia, após terem libertado os reféns.

Vítimas liberadas

A liberação das vítimas aconteceu por volta das 2h da madrugada. Até que o resgate fosse feito, milhares de internautas seguiram acompanhando o caso durante a madrugada. Até então, ainda não havia uma certeza de que Coutinho havia sido sequestrado realmente, embora o crime já estivesse sendo especulado nas redes sociais.

"Surreal esse sequestro do influencer Coutinho. Os sequestradores capotaram com o carro, fazendo eles de refém. Eu tô aflita. Graças a Deus saíram com vida e esses cão foram presos", comemorou uma internauta.

Ameaças

Pouco antes de ser sequestrado, Coutinho havia compartilhado nos stories do Instagram que se reuniu com um grupo de advogados para denunciar ameaças que vinha recebendo por divulgar jogos de azar em suas redes sociais. Atualmente ele soma mais de 700 mil seguidores somente em seu perfil oficial no Instagram.

Veja o momento do resgate, que foi transmitido ao vivo:



Chega ao fim o sequestro do influenciador Coutinho.

Eles foram sequestrado no Benguí em Belém, porém o carro capotou na entrada de Benfica. Após duas horas de negociações, Coutinho e outro refém, foram liberados pelos cr1m1nosos que se entregaram para a polícia. pic.twitter.com/GXQXSlQzwe — Estado do Pará News (@estadodopanews) December 21, 2023