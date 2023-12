Jolie, de "A Infância de Romeu e Julieta", faz surpresa para colega de elenco

A atriz e cantora, Jolie, atualmente integra o elenco da novela "A Infância de Romeu e Julieta". Transmitida no horário nobre do SBT e disponível no Prime Video, a trama de Iris Abravanel apresenta Jolie no papel de Karen, uma adolescente problemática, filha de Telma (Lis Luccidi) e irmã de Lívia (Vivi Lucas) e Ellen (Isabella Alelaf).

Recentemente, durante o emocionante aniversário de 15 anos de sua amiga e colega de elenco, Vivi Lucas, Jolie proporcionou uma surpresa inesquecível. Ao interpretar a canção "Count on Me", de Bruno Mars, a artista não apenas presenteou a aniversariante com sua performance, mas encantou a todos, criando um momento repleto de emoção, amor, entrega e parceria entre as duas.

Na novela, a personagem de Jolie, Karen, vive um amor apaixonado por Romeu (Miguel Ângelo), e protagoniza situações inusitadas em sua busca pelo coração do rapaz. Seu desempenho envolvente na novela tem conquistado o público, consolidando sua presença no cenário artístico.



Um marco significativo na carreira de Jolie foi sua participação no "The Voice Kids Brasil", no ano passado. Com apenas 11 anos, na época, sua interpretação da música "História de uma Gata" impressionou os jurados, resultando na virada das três cadeiras e na escolha para integrar o time de Carlinhos Brown.

Além de brilhar na televisão, Jolie expandiu seus horizontes artísticos ao integrar o elenco da peça teatral "Contando Estrelas", em outubro do ano passado, aos 12 anos. Sob a direção de Andrea Avancini, a apresentação única ressaltou a versatilidade da jovem artista.