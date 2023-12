Brasiliense com bumbum de 126 cm quer bater o recorde mundial

Nascida em Brasília, Vanessa Ataides, a DJ que agita as pistas de dança de todo o país e dona do maior bumbum do Brasil, entrará em 2024 com uma dieta hipercalórica. O objetivo da moça é conseguir bater o recorde de maior bumbum do mundo.

Caso não consiga só com dieta e treino, Vanessa conta que vai fazer mais procedimentos estéticos para aumentar o bumbum e trocar as próteses de glúteos. "Quero conquistar o título e chocar o mundo com um bumbum de mais de 250 cm", declarou Vanessa Ataides.

Para celebrar o Natal, ela protagonizou um ensaio com um figurino pra lá de sexy, nas cores do Papai Noel. Além de ser DJ e dona do maior bumbum do país, Vanessa Ataides também é influenciadora digital e reúne mais de 600 mil seguidores em suas redes sociais.