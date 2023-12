Ator Théo Medon fala do foco nos estudos e sucesso na carreira

Entre os desafios que cercam a carreira dos jovens talentos não estão apenas as agendas lotadas ou a grandiosidade de seus papéis. Aliados à vida profissional, estão os estudos. Após encerrar um ano de trabalhos na dramaturgia e na música, Théo Medon, que esteve no elenco de "Poliana Moça", do SBT, também se orgulha por chegar ao fim de mais um ciclo escolar com boas notas.

“Eu sempre fui uma pessoa que presta atenção nas aulas, então não preciso ficar em casa estudando a matéria no dia a dia. Isso facilita muito no fato de eu passar as tardes gravando e tocando meus projetos”, explica o ator teen, que não esconde possuir maior facilidade com assuntos voltados para humanas. “Me saio muito bem em Português e História. Não tenho curtido muito Geografia... Talvez esperem que eu diga Matemática, mas tenho me dado melhor com ela ultimamente”, conta.

Aos 14 anos, Théo vem se destacando por seu talento ímpar e garante que, embora tenha iniciado no mundo artístico desde pequeno, nunca sentiu nenhum tipo de cobrança ou “peso” em conciliar suas obrigações.

“Eu sou feliz trabalhando com arte, é uma coisa que me faz bem e me ensina muita coisa. Engana-se quem acha que é algo pesado para as crianças que começaram cedo como eu”, reflete ele, que conta com o apoio incondicional dos pais, Simone e Moab, para manter tudo em equilíbrio. “Se você tiver pais que cuidam de tudo para te preservar, você vive com leveza e muita diversão. Eu vivo assim”, diz.

Como qualquer outro adolescente, ele não abre mão de bons momentos com os amigos. “Não acho que sou tão diferente dos meninos da minha idade. Claro, preciso ter algumas preocupações que eles não têm e, talvez, o senso de responsabilidade tenha chegado mais cedo para mim. Mas, como faço isso desde pequeno, não percebo dificuldade, eu já cresci com essa rotina”, afirma.

De férias, ele está ansioso para um dos momentos mais esperados do ano: sua primeira viagem para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. “Era para ter rolado em 2021, mas a pandemia nos fez adiar. Enfim, estou muito animado”, avisa ele, que iniciará 2024 com uma agenda cheia de projetos para saírem do papel. “Tenho projeto para a TV, mas ainda não posso detalhar muito sobre, e também o lançamento da minha banda, a QuatroK, algo que promete fazer um barulhão em 2024”, adianta.