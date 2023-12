Lucas Souza parte para cima de assessor nos bastidores da Record

Após a final de "A Fazenda 15", os bastidores da Record TV com os ex-participantes do reality começaram a pegar fogo. Uma suposta discussão daquelas teria acontecido entre o ex-peão, Lucas Souza, e o ex-assessor dele, Irinaldo Oliver, nesta sexta-feira (22).

Segundo o colunista Matheus Baldi, do site Glow News, Lucas Souza teria partido para a agressão contra seu antigo assessor. Ambos estão nas dependências da Record para a gravação do programa “Hora do Faro”, que terá uma edição especial com todos os participantes desta temporada do reality.

O ex-militar teria ido até o camarim onde estava Irinaldo Oliver, que assessora outros artistas. Além de falar alto, o ex-marido de Jojo Todynho teria “perdido a cabeça” e ido para cima do assessor. Sobrou para algumas pessoas que estavam próximas e para os seguranças da Record apartarem a briga.

De acordo com o site, neste momento, o clima nos bastidores da Record é de muita tensão, por conta da confusão envolvendo Lucas Souza e seu ex-assessor. Antes de “A Fazenda 15”, Lucas foi empresariado por Irinaldo Oliveira.

























Rompimento

Irinaldo também é assessor da ex-peoa Cariúcha, que também estava no elenco desta edição da atração. Pelo visto, o rompimento entre Lucas e Irinaldo não foi nada amigável. A fama de agressivo do ex-militar vem sendo bastante comentada nos bastidores da emissora.

Além disso, o jornalista Gabriel Perline divulgou que um dos ex-peões estava dando trabalho nos bastidores do reality, por conta de seus ataques estrelismo com os funcionários da emissora. Contudo, apesar de o colunista não ter citado nomes, diversos internautas logo começaram a especular que a pessoa em questão seria justamente o Lucas Souza.