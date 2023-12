Maíra Cardi e Thiago Nigro: De onde vem patrimônio milionário

Maíra Cardi Cardi e o empresário Thiago Nigro se casaram no civil, na véspera do Natal, e optaram por registrar a união no regime de comunhão total de bens. Ou seja, decidiram unir suas fortunas e transformá-las numa só. Independentemente de quanto já tinham em suas contas bancárias e dos patrimônios que conquistaram antes de se casarem, um terá direito em sua totalidade sobre os bens do outro.

Mas, você, caro leitor, deve estar se perguntando sobre os valores das fortunas de Maíra e Nigro e de onde elas vêm. Maíra Cardi é modelo, empresária e ex-BBB. Ela sempre ostentou nas redes sociais e nunca escondeu o quanto é rica. Ela, que participou da edição de 2009 do principal reality da Globo, já disse em entrevista que começou a consolidar sua fortuna empreendendo em programas de emagrecimento.

No programa de TV “Me poupe”, de Nathalia Arcuri, Maíra confirmou que é milionária e que seu patrimônio está estimado em muito mais que R$ 1 milhão. Contudo, ela não revelou o valor. Segundo o Jornal do Bolsão, o valor total do patrimônio de Maíra Cardi está avaliado entre R$ 20 milhões a R$ 30 milhões. Tal fortuna é composta por sua empresa de emagrecimento, imóveis e investimentos financeiros.

Fortuna do Primo Rico

Já Thiago Nigro, empresário, investidor e um dos maiores influenciadores de finanças do Brasil, tem uma fortuna estimada em torno de R$ 22 milhões, segundo o site Infomoney. O "Primo Rico', como é conhecido na internet, é autor do livro “Do Mil ao Milhão: sem cortar o cafezinho”, lançado em novembro de 2018.

A descrição da obra diz que ele “ensina aos leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais". A editora HarperCollins aponta que o livro do Primo Rico foi o mais vendido do Brasil em 2019.

Comunhão total de bens

Em suas redes sociais, Thiago Nigro anunciou que se casou no civil com a life coach e empresária Maíra Cardi. Ele explicou por que decidiu entrar com tudo na união e se casar em comunhão total de bens com a influenciadora, que tem dois filhos, frutos de outras relações.

"Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", escreveu o Primo Rico, ao compartilhar sobre o casamento em suas redes sociais, já que Maíra Cardi segue afastada nas redes.