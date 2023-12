MC Mirella mostra momentos sofridos do parto da primeira filha

No fim da tarde desta segunda-feira (25), MC Mirella deu entrada em uma luxuosa maternidade de São Paulo, para iniciar o processo de parto por indução da primeira filha, Serena. A bebê é fruto do casamento com o cantor e ex-Fazenda, Dynho Alves.

Já hospitalizada, Mirella começou a compartilhar um pouco dos momentos de sua internação. Primeiro, ela apareceu ao lado de Dynho em clima descontraído, fazendo uma dança. Contudo, logo vieram os momentos sofridos do parto normal, por conta das dores das contrações.

"Meu Deus, eu estava tendo uma contração agorinha. E agora as contrações vão vir e não vão parar. Se eu tava achando ruim, agora eu que lute. Agora chegou o momento", disse a cantora, momentos antes de a enfermeira realizar o procedimento da indução do parto.

"Gente, deixa eu explicar o que aconteceu aqui. Ela [enfermeira] colocou um remedinho em mim, lá no útero, pelo canal vaginal. E agora eu vou esperar. Eu já estava com um centímetro de dilatação sem a medicação. Agora, a gente colocou [a medição] pra poder dilatar mais, sentir contrações, pra estimular o trabalho de parto", explicou Mirella.

Anestesia

Ainda de acordo com a cantora MC Mirella, a previsão é que a pequena Serena possa nascer a qualquer momento a partir da madrugada desta terça-feira (26). No começo na manhã de hoje, Mirella voltou a atualizar os seguidores e contou que se rendeu à anestesia.

"Gente, apelei para anestesia. Quando o negócio estava com três dedos [de dilatação], meu Deus do céu, gente. A dor... Meu pai amado. Enfim, estou na anestesia e não estou sentindo nada. Graças a Deus. Me deram medicação na veia para não ficar sofrendo aqui. E é isso", explicou.