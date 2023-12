Estilista das famosas faz balanço de 2023 e revela planos para 2024

Charles Hermann, estilista que veste algumas celebridades do Brasil, e suas sócias, as irmãs Salma e Silene, tiveram um ano marcado por grandes feitos, como o início da internacionalização da empresa deles, a Victoria Alta Costura, que estreou na Semana de Moda em Paris. Além disso, eles também vibram com a popularização da marca no território nacional, através da implantação do marketing de influência nos negócios.

Charles Hermann, 42 anos, define o ano como desafiador e não esconde a realização com as últimas conquistas da marca. “Passa um filme na nossa cabeça e é como se tivéssemos vivido 2 anos em 12 meses. Esse ano foi, sem dúvidas, um período muito desafiador e promissor para a nossa marca, onde pudemos vivenciar novas experiências e conexão com pessoas e países diferentes. Expandimos as fronteiras, vimos nossas criações serem desfiladas em premieres, tapetes vermelhos e eventos em diferentes regiões do mundo”, contou o estilista, que atende clientes em New York, Dubai e outros países.

O brasileiro, que desfilou uma coleção exclusiva da sua marca na Semana de Moda em Paris, fez uma análise sobre o mercado da moda de luxo internacional e a nacional. “A sensação foi única de desfilar uma coleção em Paris e não gosto de comparar, mas é necessário em alguns momentos. A experiência é um pouco acima do nosso padrão de trabalho, lá vivemos realmente a Alta Costura, sentimos um público mais seletivo, engajado e que realmente vai ao desfiles para consumir as tendências e a história por trás de cada um dos looks desfilados. Eu espero que logo o Brasil passe a ter a mesma exigência e esse olhar sobre as criações, e acima de tudo que os brasileiros passem a valorizar as marcas nacionais”, disse.

Ele também celebrou o bom momento que a marca vive após a pandemia e revela que chega a atender em média 22 festas em uma única semana, além de atender mais de 180 clientes por mês. “Os eventos continuam fortes e em consequência toda a ‘cadeia’ que está diretamente ou indiretamente relacionada a esse mercado segue aquecida. E claro, meses com maiores números e outros com menos, mas estamos vivendo um momento muito melhor que durante a pandemia que assombrou o mundo e os negócios por dois longos anos. Atendemos em média de 15 a 22 festas por semana e oferecemos trajes para todos, desde noivo, padrinhos, madrinhas e noivas”, explicou.

Para 2024, Charles Hermann revela que a marca está preparada para apostar em novos desafios e também adiantou que entre as novidades está a presença da marca no red carpet do Festival de Cannes.

“Estamos bombardeados de projetos e ideias para colocar em prática em 2024. Esse ano, fizemos a nossa estreia na Semana de Moda em Paris, onde apresentamos uma coleção em colaboração com marca de jóias, e que foi um sucesso. No próximo ano, estaremos de volta à França para mais uma amostra das nossas criações, de uma maneira ainda maior. Há também uma discussão sobre outros desfiles e eventos no Brasil e no exterior, mas ainda estão na fase de análise. Outra novidade que podemos adiantar, mas sem muitos spoilers, é que estaremos no red carpet do Festival de Cannes”, explicou o estilista, que nesse ano vestiu a atriz Cristiane Oliveira, Natalia Beauty, Gabriela Duarte e outros nomes famosos.