O que Aline Mineiro não contou sobre relação com MC Daniel

Os nomes de Aline Mineiro e MC Daniel ficaram em evidência nas redes sociais, nesta quarta-feira (27), após vazar uma foto dos dois na sala de espera de uma clínica veterinária de São Paulo. Após os fãs começarem a especular um possível romance entre os dois, Aline logo veio a público desmentir a informação.

Pois bem! Agora, a coluna Mariana Morais te conta o que não foi dito pela ex-Fazenda sobre a relação dela com o funkeiro e o verdadeiro motivo que levou ambos até a cínica veterinária. Segundo fontes desta colunista, Aline Mineiro e MC Daniel, de fato, não possuem qualquer envolvimento amoroso atualmente. Contudo, ambos já viveram um affair no passado.

Entretanto, cultivaram uma amizade depois desse envolvimento e, no momento, o cantor está ajudando a ex-Panicat com uma ONG que ela tem apoiado, em prol de animais. Justamente por conta dessa ajuda é que os dois foram vistos de forma 'aleatória' em uma clínica veterinária. Mas, Aline não comentou sobre a boa ação do cantor, pois o mesmo não gosta de expor as ações sociais que realiza por trás dos holofotes.

Aline Mineiro é bem engajada com a causa animal. Recentemente, a modelo fez um bazar beneficente com mil peças retiradas de seu próprio guarda-roupas, incluindo itens de grife, e toda a renda foi revertida para a ONG Anjo Gabriel, em São Paulo. O bazar foi realizado no próprio abrigo. O abrigo atende mais de 450 gatinhos, possui enfermaria, maternidade/berçário, sala de triagem e atendimento, espaço super gatos FELVS e outro para FIVS, além de quartos e quintal.

O que diz Aline Mineiro

Em seu pronunciamento, Aline Mineiro ressaltou que, se fosse promover um encontro amoroso, não seria em uma clínica veterinária. "Eu o encontrei em uma clínica veterinária, de madrugada, e alguém tirou essa foto sem autorização, em um lugar privado, e enviou, vendeu ou sei lá. E sem saber realmente a realidade dos fatos, o que eu já acho um absurdo", começou contando.

Na sequência, a ex-Panicat afirmou que pretende tomar medidas cabíveis contra quem fez a foto e vazou o registro para os sites e páginas de fofoca. "Já estou em contato com a minha advogada para entender quais medidas serão cabíveis para esse ocorrido. Afinal, essa foto foi tirada por algum funcionário que trabalhava no turno da madrugada. Recebi essa foto por direct no Instagram, que inclusive o ângulo está péssimo", declarou a modelo.

Por fim, Aline Mineiro disse que fez questão de esclarecer tudo para evitar ataques desnecessários, tanto para ela, quanto para MC Daniel. "Mas enfim, antes que os sites e as pessoas transformem nossa vida em um inferno, nos enviando infinitas mensagens de ódio, já deixo claro que não temos nada amoroso ou ficante no momento. Agradeço a compreensão e o respeito", finalizou.

