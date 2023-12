PC Siqueira morreu na frente da namorada; Entenda

A morte de PC Siqueira acaba de ganhar novos desdobramentos. Após o youtuber ter sido encontrado morto no apartamento onde morava, em São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27), agora, os detalhes do boletim de ocorrência sobre o caso vieram à tona.

Segundo consta no documento, o Youtuber teria tirado a própria vida na frente da namorada, Maria Watanabe, de quem ele havia se separado poucos dias antes da tragédia. Maria contou em depoimento que tentou impedir que ele atentasse contra a própria vida, mas não conseguiu. Em seguida, saiu para pedir socorro. Mas, já era tarde demais. Esta não foi a primeira vez em que a moça tentou impedir que PC Siqueira tentasse o pior.

Em março deste ano, ele já havia sido encontrado desacordado dentro de seu apartamento, mas acabou sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, o influencer usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, agradecer pelo apoio e confirmar que atentou contra a própria vida. Ele vinha lutando novamente contra a depressão.



















Polícia investiga o caso

A polícia de São Paulo, ao chegar ao local da morte, encontrou o apartamento com bastante sujeira e bagunçado. Antes de tirar a própria vida, o influenciador não deixou uma carta de despedida. Maria Watanabe e familiares de PC Siqueira estiveram no imóvel no fim da noite de ontem, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, que investiga o caso através do 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

A informação da morte de PC Siqueira foi inicialmente confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo à coluna. Segundo o órgão, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27/11), em Santo Amaro, Zona Sul da capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso é tratado inicialmente como suicídio.

Busque ajuda

Está passando por um momento difícil? Não minimize os sinais e procure ajuda. Ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida.