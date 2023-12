Vitória Strada curte Réveillon de agarração com Bianca Andrade

Quem está presente no Réveillon Amoré, em Pernambuco, tem notado um grau de intimidade além da conta entre a influenciadora Bianca Andrade e a atriz Vitória Strada. As duas tem curtido bastante juntas as festas pré-Réveillon no local, mas o que chamou a atenção mesmo foram as constantes agarrações entre as duas.

Uma amiga da coluna Mariana Morais viu as duas no maior clima de intimidade. Contudo, no pouco tempo que esteve por perto delas, não viu um beijo acontecer, embora parecesse estar perto de rolar a qualquer momento. Vale lembrar que, Vitória e Bianca são amigas de longa data e estão sempre juntas em diferentes eventos.

As duas são assumidamente bissexuais e, atualmente, seguem solteiras. Em julho deste ano, Vitória Strada anunciou o fim do noivado com a também atriz, Marcella Rica. Elas estavam juntas há quatro anos. Já Bianca Andrade continua solteira desde o fim do casamento com o influenciador Fred, com quem ela teve o pequeno Cris, de 2 anos.

Falando no Cris, Bianca levou o filho a Pernambuco. Ela curte o dia ao lado do pequeno, com muito banho de piscina e, às noite, sai com os amigos para curtir as festas pré-Réveillon que rolam no local. Ela alugou uma casa por lá, onde está hospedada com alguns amigos e equipe.

Bianca Andrade de agarração no Réveillon Amoré (foto: Coluna Mariana Morais )