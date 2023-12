Juliano Floss é exposto pela ex-sogra após término com Vivi Wanderley

Nas redes sociais, uma nova polêmica acaba de surgir nesta sexta-feira (29). A confusão da vez envolve o término recente de um casal queridinho da internet, Vivi Wanderley e Juliano Floss. Ocorre que os dois terminaram recentemente, mas estão curtindo as mesmas festas de Réveillon em Maracaípe, Pernambuco.

Contudo, apesar de estarem curtindo já separados, Vivi tem demonstrado que ainda não superou o término e ficou bem mal ao ver o ex ficando com outra menina bem na sua frente. A cereja do bolo foi a mãe dela, Daniele Aguiar, que expôs que o ex-genro estava praticando atos libidinosos com a moça em público.

"Flagrados em momento íntimo = dando dedada nela na frente de todo mundo. Inacreditável. Que decepção", escreveu ela. Depois, foi a vez de Vivi confirmar a informação. "Se tivesse se 'envolvido' era menos pior. Quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sincero que nojo", desabafou a influenciadora.

No mesmo loca, Vivi Wanderley e Juliano Floss haviam discutido. Segundo a página Gossip do Dia, alguns amigos em comum do ex-casal teve que intervir para separar a briga. Entre eles, a ex-BBB e atriz, Jade Picon, que saiu em defesa da amiga Vivi. Ainda de acordo com a página, Vivi está muito chateada com o ex-namorado, pois teria pedido a ele para que tivesse responsabilidade afetiva, já que o término dos dois está muito recente, mas não teve seu pedido respeitado pelo rapaz.

A influenciadora chegou a mostrar uma conversa dela com Floss, na qual ela chega a pedir que eles se respeitem. “Espero que não me traumatize e faça inferno, de verdade. Porque a gente conhece a pessoa quando ela vai embora da nossa vida. Vou ser muito grata se tiver esse respeito, se você tem consideração pelo meu psicológico”, disse Vivi ao ex.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coxixando (@coxixandoo)