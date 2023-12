Após brilhar na Globo, Valentina Couto tem planos promissores para 2024

Estreante em novelas de Walcyr Carrasco, a atriz mirim Valentina Couto, que interpreta a Suzy, na novela "Terra Paixão", conversou com a Coluna Mariana Morais e comentou sobre sua trajetória profissional em 2023. Além disso, ela revelou as expectativas para o próximo ano.

Ela fez um balanço sobre o ano de 2023. "Período cheio de conquistas e realizações. Que venha 2024", avaliou ela, que também falou sobre suas realizações. "Fazer parte do elenco da novela das 21h, Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, na TV Globo. Realização de um sonho estar em uma novela de Walcyr Carrasco", comentou.



Valentina Couto também mencionou os aprendizados que teve neste ano. "Aprendi que tudo é possível quando se tem dedicação e força de vontade", afirmou. Já sobre o que não quer levar para 2024, ela disse:

"Todas as pedras que fizeram eu tropeçar no meio do caminho".

Por fim, ela adiantou alguns planos e metas para 2024. "Continuar conquistando meu espaço no audiovisual, pois é o que eu amo fazer, e viajar para a Disney, porque tenho a certeza que vai ser incrível e um momento único na minha vida", concluiu a atriz.