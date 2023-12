Ator Samuel Sabbá compartilha suas conquistas em 2023

Conhecido por seu brilho nos palcos e, agora, também nos acordes, Samuel Sabbá é um ator e cantor que conquistou seu espaço nos musicais. Sua incursão na música foi marcada pelo lançamento envolvente da canção "Blue Eyes", cujo videoclipe conta com a participação de Bia Brumatti, sua colega na série "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu", uma criação de Miguel Fallabella, que está disponível na Disney Plus.

Na trama, Samuel dá vida ao jovem Alessandro, oferecendo uma performance cativante. Recentemente, Sabbá encantou o público no espetáculo teatral natalino "A Christmas Carol", dirigido por Fernanda Chamma, onde interpretou o jovem Ebenezer Scrooge. O sucesso da primeira apresentação, em 2022, se repetiu neste ano, com estreia em 8 de dezembro, no Teatro Procópio Ferreira.

Inspirada na obra clássica de Charles Dickens, a peça recebeu uma brilhante adaptação de Miguel Falabella, que também encarna o avarento Ebenezer Scrooge na fase adulta da produção. Samuel compartilhou suas reflexões sobre o ano de 2023, descrevendo-o como um capítulo repleto de desafios superados, conquistas e momentos únicos.

Ele destacou suas grandes realizações, incluindo o lançamento de "Blue Eyes", a gravação do curta-metragem "Dor Sem Nome" e sua participação no espetáculo "A Christmas Carol". Quando questionado sobre o grande aprendizado de 2023, Sabbá enfatizou a importância da adaptação diante das mudanças, salientando as valiosas lições que proporcionaram confiança para enfrentar desafios futuros.

Ao projetar o próximo ano, expressou seu desejo de levar para 2024 apenas renovação e motivação, deixando para trás o que não contribui para seu bem-estar. Entre os planos para 2024, destaca-se o foco no lançamento de novas músicas, evidenciando sua dedicação à expansão de sua carreira musical. E para coroar o ano com experiências enriquecedoras, Samuel Sabbá antecipa ansiosamente uma viagem pela Europa ao lado de sua família, prometendo momentos inesquecíveis.