Dado Dolabella defende Wanessa após brother ignorar veganismo da cantora

O segundo dia de convivência na casa do BBB 24 já está rendendo bons memes e pautas relevantes. Nesta terça-feira (9), viralizou nas redes sociais um trecho de uma conversa entre o participante do “Puxadinho” Davi Brito e a Leidy sobre o que colocar no feijão, já que a cantora Wanessa Camargo é vegana.

A cena repercutiu na web, já que na conversa mesmo a participante falando que não seria legal por uma calabresa, Davi insiste que e mostra não entender sobre o assunto: "Vegano é o quê?" e Leidy respondeu: "Não come nada de carne. Em seguida, ele insiste: "É só tirar. É só calabresa no feijão e a participante explicou: "Mas não é legal a gente botar a linguiça porque ela é vegana, aí a gente via ter que separar."

Após a conversa viralizar, Dado Dolabella gravou uma sequência de stories afirmando que estão sacaneando Wanessa por causa de comida, pois Davi sugeriu, sem saber da opção alimentar da cantora, que colocassem calabresa no feijão.



"Já estão sacaneando a bichinha lá dentro do jogo. Ontem, quando ela chegou na casa, a primeira coisa que ela fez, que me encheu de orgulho, colocou o feijão de molho e fez o feijãozinho dela (...). Hoje quando fizeram o feijão, o rapaz que ia fazer disse que ia colocar calabresa, ainda falaram que a Wanessa é vegana, e ele (Davi) disse que pra tirava depois. Que história é essa, gente? Como que tira depois de cozinhar junto?", questionou Dado.



Apesar da repercussão, o público não cancelou Davi e saiu em defesa do rapaz que não tinha conhecimento sobre o assunto. "Acho que o cara só não entendeu o sentido de ser vegano, e eu super entendo ele, acho que nem sei bem o que também", escreveu uma seguidora.



Outra internauta também rebateu a fala do ator: "Ai gente, que coisa chata. O garoto não tem noção do que é ser vegano e tá tudo bem. É só chegar para ele e explicar o porque ela não pode separar após o cozimento".





“É só calabresa no feijão. É só tirar” ????? pic.twitter.com/2THNeHzI1J — Lacraram (@lacraram_) January 9, 2024